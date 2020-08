Mais de 180 pedras de crack foram encontradas em terreno

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu drogas em um terreno baldio do Jardim São José, no dia 31. Os PMs cabo Adriano Ferreira do Carmo e soldado William Minelli Barzon estavam em patrulhamento pelo bairro, quando um policial militar, que estava de folga, solicitou apoio.

Ele contou que viu um rapaz entrando em um terreno baldio e que ele teria guardado algo no mato, saindo rapidamente, sem ser identificado.

A equipe entrou no terreno e encontrou um vidro fechado, contendo no seu interior 187 pedras de crack, dividido em 13 kits. Diante dos fatos, os PMs apresentaram a droga localizada na delegacia, onde foi apreendida.