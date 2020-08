Rapaz foi preso após ameaçar vizinho com arma de fogo ilegal

No domingo, dia 2, a Polícia Militar de Casa Branca atendeu uma ocorrência de desentendimento de moradores de uma fazenda, na zona rural de Vargem Grande do Sul, e apreendeu uma arma de fogo e munições.

Segundo o apurado, após o desentendimento entre dois moradores da fazenda, um dos envolvidos portava uma espingarda e ameaçou o outro de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, na chegada da equipe policial, os dois estavam separados e nenhum armamento foi localizado.

Em contato com outros moradores da fazenda, alegaram também ter visto a arma, então a equipe foi à casa do autor e localizou a espingarda, no interior de um guarda-roupas, junto com quatro cartuchos, sendo dois deflagrados e dois intactos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido até o Pronto Socorro e passou por perícia médica.

Depois, o rapaz foi apresentado na central de flagrantes de Casa Branca, onde o delegado, após tomar conhecimento do fato, elaborou o boletim de ocorrência e ratificou a voz de prisão em flagrante, sendo arbitrado fiança no valor de R$ 1.045, valor que foi pago pelo autor, que responderá ao processo em liberdade.