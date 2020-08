Vargem ultrapassa 200 casos positivos de Covid-19

Em apenas três dias, Vargem Grande do Sul somou 32 casos positivos do novo coronavírus, causador da Covid-19, totalizando 208 pacientes que já contraíram a doença na cidade. A informação é da prefeitura municipal.

De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), na segunda-feira, dia 10, foram 11 novos casos, na terça-feira, mais 10 resultados positivos e nesta quarta-feira, dia 12, outros 11 novos pacientes.

Felizmente, o número de casos recuperados é alto, são 180 pessoas que estão curadas da doença. Porém, o número de casos ativos, 28 ao todo, é muito preocupante.

Vargem Grande do Sul tem 103 pessoas sendo monitoradas e 34 aguardando o resultado dos exames. Até o momento, uma pessoa morreu de Covid-19 no município.

O Hospital de Caridade está tratando quatro pessoas com a doença e há outras duas com suspeita do novo coronavírus. Além disso, três vargengrandenses seguem internados em Unidades de Terapia Intensiva.

Reabertura

O prefeito Amarildo havia dito à Gazeta de Vargem Grande que iria publicar até a terça-feira, dia 11, decretos regulamentado uma possível flexibilização de funcionamento de alguns estabelecimentos na cidade, uma vez que na sexta-feira, dia 7, o governo do Estado classificou a região de Vargem somo sendo amarela no plano de reabertura, o que possibilitaria a retomada parcial de atividades presenciais como a de restaurantes e academias.

No entanto, Amarildo disse nesta quarta-feira que esta decisão ainda não foi tomada. “Amanhã, quinta-feira, com as informações necessárias em mãos, será decidido a questão do decreto de flexibilização proposta na fase amarela”, afirmou.

Mortes suspeita

O prefeito afirmou que ainda há mais um óbito sendo analisado pelas autoridades sanitárias. “Temos ainda um óbito suspeito de uma pessoa idosa, que realizava tratamento de uma doença grave, mas que também teria contraído o coronavirus”, explicou.