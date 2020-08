PM prende autor de vários furtos na cidade

Uma ação da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu nesta quarta-feira, dia 12, um rapaz conhecido por ter praticado vários furtos na cidade. Conhecido nos meios policiais como “Batatinha”, ele foi localizado com objetos possivelmente furtados.

Na manhã desta quarta-feira, o Sd PM Amauri estava em seu dia de folga, saindo de sua casa, quando avistou o rapaz em atitude suspeita, carregando uma bolsa que aparentava estar muito pesada. Ele acionou os colegas Cb Querino e Cb Cipriano, que estavam em patrulhamento, e quando a equipe se aproximou de Batatinha, ele fugiu, entrando em uma área de mata e deixando a bolsa para trás.

Os policiais não localizaram o suspeito naquele momento,mas a bolsa foi recuperada e lavada à Polícia Civil, onde foi elaborado o boletim de ocorrência para verificar se os objetos eram produtos de furto.

Mas Batatinha não conseguiu ficar longe da polícia por muito tempo, e ainda durante a tarde desta quarta-feira, ele foi encontrado pela equipe composta pelos Sds Salomão e Silas e com apoio dos Cbs Querino e Mateus, foi levado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi preso.

Prisão

Os Sds Salomão e Silas foram alertados via Comando da PM, por volta das 15h, que o suspeito estava vestindo camiseta cinza e bermuda preta e foi visto caminhando pela rua Davi Bedin Neyo, próximo à Praça da Bíblia, com uma bolsa feminina, seguindo sentido Jardim Fortaleza. Os policiais foram até o local e avistaram Batatinha perto do cruzamento das ruas Caetano Cipola e Roberto Barticiotti.

Quando o suspeito viu a viatura, jogou a bolsa no chão e tentou fugir, invadindo residências, e foi feito um cerco aos imóveis. Os policiais viram ele saindo doquintal de uma das casas, com o rosto sangrando. Batatinha seguiu pela rua Elizeu Garrido e entrou em mais umimóvel. Os policiais se aproximaram do local e ao perceber que não conseguiria mais fugir, ele partiu para cima da equipe, desferindo socos.

Com a chegada do apoio da equipe formada pelo Cb Querino e o Cb Mateus, Batatinha foi algemado. Na bolsa que ele havia jogado quando começou a fugir, havia um tablet, um notebook, dois perfumes, dois relógios femininos e várias peças de semijoias.

O suspeito admitiu ter furtado as peças de uma casa na rua Getúlio Vargas, perto da Praça da Bíblia. A vítima foi identificada e quando chegou no local, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Segundo o morador, Batatinha conseguiu entrar em sua residência pela janela da cozinha. Ele contou ainda que todos os quartos estavam revirados.

Assim, ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil, ponde foi preso em flagrante por furto, resistência à prisão e lesão corporal.

Vítimas A Polícia agora busca localizar o proprietário ou os proprietários dos objetos que foram encontrados na bolsa que o rapaz carregava pela manhã da terça. Quem tiver alguma informação, deve entrar em contato com a Polícia Civil ou a Polícia Militar de Vargem.