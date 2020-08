Drive thru de pamonha da Casa de Passagem será neste sábado

A Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão fará um drive thru de venda de pamonhas, neste sábado, dia 15. A ação social tem o objetivo de arrecadar fundos para ajudar a Servus Social, que é um trabalho geral com a Casa de Passagem e a Casa de Acolhimento.

O drive thru acontecerá na Praça Capitão João Pinto Fontão, em frente à loja Malú Magazine, e no local serão vendidas pamonhas tradicionais, com queijo e com goiabada, onde uma pamonha será vendida a R$ 5,00 e três delas a R$ 12,00.

A venda das pamonhas será das 9h às 13h, no sábado, dia 15. Os interessados podem realizar a encomenda de maneira antecipada pelo WhatsApp (19) 98196-4329 ou comprar diretamente no local de entrega drive thru.

A Casa de Passagem precisa também da doação de produtos de higiene e alimentação, como leite, mistura e café, uma vez que a Casa de Acolhimento Temporário funciona 24 horas devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).