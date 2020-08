Este sábado é dia de pizza na Paróquia Sant’Ana

Aproveitar a noite de sábado para saborear uma pizza e ainda ajudar o próximo. Para isso, basta comprar as pizzas que a Paróquia de Sant’Ana e o Rotary Club de Vargem Grande do Sul estão vendendo neste sábado, dia 15.

O objetivo da campanha é arrecadar fundos em prol das ações realizadas pela comunidade. A retirada das pizzas será das 11h às 17h, no Centro Pastoral São Benedito, à Rua Prudente de Moraes. As pizzas são vendidas a R$ 30,00 e o sabor é meia de mussarela e meia de calabresa.

De acordo com o vigário da Igreja, padre Denis Aparecido Crivelari, toda a verba será revertida em prol da paróquia de Sant’Ana. Mais informações podem ser obtidas na secretaria da Igreja ou pelo telefone (19) 3641-2982.