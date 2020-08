Domingo haverá falta de água

No domingo, dia 16 de agosto, haverá falta de água em todos os bairros da cidade das 6h às 12h. Neste dia será realizada a lavagem dos reservatórios da caixa d’água localizada no Jardim Pacaembu.

A lavagem dos reservatórios é realizada a cada seis meses para evitar o acumulo de resíduos no fundo, ocasionado pela decantação, e dessa forma preservar a qualidade da água que vai para as residências.

O SAE alerta que assim que terminar os serviços o abastecimento voltará ao normal. Durante esse tempo, resíduos que se encontram nos canos de ferro ressecam e quando entram novamente em contato com a água se desprendem e causam o turvamento do líquido por um curto período.