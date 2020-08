Dupla armada rouba loja no Jardim São José

Os funcionários de uma loja no Jardim São José, em Vargem Grande do Sul, foram surpreendidos logo na manhã deste sábado, dia 15, por dois assaltantes.

O vídeo captado pelo sistema de segurança da empresa foi espalhado em grupos de WhattsApp na cidade e mostram quando os dois rapazes que estão usando capacete chegam por volta das 7h e mandam os trabalhadores deitarem no chão. Um deles ameaça os empregados com uma arma, que aparenta ser um revólver, enquanto um comparsa com uma mochila segue para os fundos da loja, em direção ao caixa.

Em dado momento, chega um cliente e também é ameaçado e obrigado a se deitar. A ação dura pouco tempo e em menos de três minutos, a dupla foge da loja em uma motocicleta preta, sem ferir ninguém e levando dinheiro da empresa. O caso foi levado ao Plantão Policial.