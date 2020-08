Curso de pedagogia da Unifae realiza pesquisa no município

O curso de pedagogia do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae), de São João da Boa Vista, e o Departamento de Educação da Prefeitura de Vargem Grande do Sul se uniram para realizar uma pesquisa com familiares dos estudantes da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental.

O objetivo, segundo a prefeitura, é identificar a percepção dos alunos sobre as atividades oferecidas de modo remoto, verificar qual a expectativa sobre um eventual retorno às atividades presenciais, bem como levantar outros aspectos inerentes ao período de confinamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o informado, o estudo será dirigido pelo Prof. Me. Marcus Alvarenga, coordenador do curso, e pela Profa. Me. Maria Luísa Cardoso Souza, responsável pela disciplina de estatística e indicadores da Educação, que será ofertada no próximo semestre.

A prefeitura explicou que a pesquisa será realizada por meio de formulários virtuais e questionários impressos que serão entregues às famílias, juntamente com o material de estudos que recebem das escolas.

A diretora da Educação, Renata Taú, falou sobre a ação. “Fiquei feliz com a proposta de realizar este trabalho com a Unifae, por ser uma instituição de ensino muito conceituada. Veio na hora certa, pois, em função da pandemia, precisamos ter um feedback sobre este possível retorno às aulas, como estão sendo realizadas as atividades em casa, como os pais estão organizando suas rotinas. Neste sentido, esta pesquisa é de grande valia para o nosso planejamento daqui pra frente”, declarou.

Renata comentou que a situação atual pegou todos de surpresa e afetou todos os setores. “Especialmente a Educação. Ensinar remotamente é um grande desafio, especialmente quando se trata de crianças pequenas, na fase de alfabetização. Estou certa de que esta pesquisa da Unifae será muito importante para revelar o impacto destas mudanças, para que seja possível pensar na melhor forma de ajudar os alunos e suas famílias. Neste momento, o que mais precisamos é nos dar as mãos e caminhar juntos. Este é um belo projeto da Unifae e agradeço muito a possibilidade desta parceria”, completou.

De acordo com a prefeitura, a construção de todo o processo de estudo e estatística da pesquisa, que resultará em importantes subsídios para nortear as decisões dos Departamentos de Educação quanto à conduta futura, caberá aos estudantes do curso. O projeto integra São João e Vargem, e, segundo o informado, outras cidades da região estão finalizando as tratativas.

Marcus Alvarenga, que dirige o projeto, pontuou a importância deste estudo. “Vivendo em tempos de transformação permanente, acredito que o papel social do estudante de Pedagogia é de fundamental importância, pois caberá a ele exercitar o papel fundamental de protagonista da Educação, tanto como professor engajado nas práticas em sala de aula como na realização da gestão escolar. Ouvir as famílias e colaborar com os municípios é uma das melhores maneiras de formar o educador do novo mundo.”, enfatizou

Outros municípios que tiverem interesse na realização deste estudo gratuito, podem entrar em contato com a coordenação do curso de Pedagogia Unifae, pelo WhatsApp (19) 99636-3097 ou pelo e-mail marcus@fae.br