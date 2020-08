Falecimentos

Faleceu Elenir Leal Nones, aos 94 anos de idade, no dia 10 de agosto. Viúva de Arlindo Nones, deixou os filhos Aparecida, Toninho Nones e Sueli; o genro Mário e a nora Ana Maria; os netos Paulo, Ana Beatriz, Ana Cristina, César, Amélia, Luís Fernando, Mário Júnior, Marlon, Mariana e Monique; os bisnetos Pedro, Maria Júlia, Marcela, André, Antônio Miguel, Isabela, Miguel, Manoela, Henrique e Vítor. Seu sepultamento aconteceu no dia 10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu aos 84 anos de idade, no dia 8 de agosto, Maria José Ferreira Franco. Viúva de Estevam Pedro Franco; deixou os filhos Carlos, Cláudio, Estevam, Virgílio, Vítor, Alexandre, Luciano e Fernando; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mônica Isabel Vasconcelos Duque, aos 49 anos de idade, no dia 14 de agosto. Solteira, deixa a mãe Elza Vasconcelos Dias Duque; os irmãos Carlos, Renato, Regina e Roseli; a cunhada Luciana e os cunhados Eduardo e Mauro. Deixa ainda os sobrinhos Tiago, Tatiana, Gustavo, Diogo, Fernanda, Miguel, Gabriel, Julia, Karina e Lucas. Seu sepultamento aconteceu no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Donizete Lindolfo, aos 52 anos de idade, no dia 08 de agosto. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lucas de Carvalho Cândido – Snoopy, aos 26 anos de idade, no dia 9 de agosto. Solteiro, deixou os pais Adriana Fernanda Carvalho e José Francisco Cândido Neto, os irmãos Gabriel, Miguel, Maynara e Humberto, o cunhado Rafael, a sobrinha Maria Helena, tios, primos e avós. Seu sepultamento aconteceu no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o policial militar Antônio Zapparolli, conhecido por Zappa, aos 79 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixa a esposa Izaura dos Santos Zapparolli; os filhos Sônia, Rui e Patrícia; os genros Vanderlei e Márcio; a nora Matilde; os netos Bianca, Marcela, Márcio Henrique, Ana Luísa, Mateus, Pedro André e os bisnetos Ana Carolina, Davi Lucas e Thell. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Padre João Luiz Majarro, aos 60 anos de idade, no dia 10 de agosto. Era filho de Júlia Marini Majarro e Serafim Majarro, deixa o irmão Donizete, a cunhada Maria Zely, o tio Ângelo e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal