GCM resgatou ouriço no Poli

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, quando a equipe da prefeitura chegou para trabalhar no Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha, acabou encontrando um ouriço bem no portão no local. O animalzinho estava sendo acuado por alguns cachorros que vivem na área e a Guarda Civil Municipal foi chamada para resgatar o ouriço. A chamada foi recebida pela GCM Vera Lúcia, que informou o ocorrido à viatura dos GCMs Muniz e Roberto.

Os guardas conseguiram pegar o ouriço em segurança e o levaram a uma área de mata próxima ao Bosque Municipal, onde o animal foi solto.