Morreu Pe. João Luiz Majarro

Faleceu na tarde da última segunda-feira, dia 11, o padre vargengrandense João Luiz Majarro, aos 60 anos. Ele estava internado há mais de uma semana, em Mococa, em estado critico. Padre João atuava na Paróquia Santa Cruz, em Mococa.

Ele teve paralisação dos rins e realizou uma hemodiálise na noite de quinta-feira, dia 30. O padre iniciaria o tratamento de um tumor no cóccix, no entanto, os exames apresentaram metástase do tumor também no fígado. Ele estava em coma induzido.

Ele nasceu no dia 30 de junho de 1960, filho de Serafim Majarro e Júlia Marini Majarro. Foi batizado em 13 de fevereiro de 1961 e crismado por Dom Tomás Vaquero. Cursou Filosofia em Ribeirão Preto, e Teologia (1984 a 1987). Foi ordenado diácono em julho de 1987 e sua ordenação prebisterial foi celebrada em 11 de fevereiro de 1988, no Ginásio Poliesportivo da Vila Santa Terezinha. Ambas ordenações feitas por D. Tomás Vaquero.

Suas primeiras missas foram na Igreja Santo Antônio e na Matriz Sant’Ana. Ele atuou nas paróquias de Sant’Ana de 1988 a 1992 e na paróquia Nossa Senhora das Dores, de Itobi, por 11 anos. Foi designado vigário para a paróquia Imaculada Conceição, em Mogi Guaçu. Na mesma cidade atuou na paróquia de São José Operário até 2005. Em seguida assumiu a paróquia de São Francisco de Assis, em Espírito Santo do Pinhal, onde ficou até 2018. De lá, foi designado para a paróquia de Santa Cruz, em Mococa, onde permaneceu até seu falecimento.

Sua ordenação foi acompanhada por milhares de fiéis, em Vargem Grande do Sul, conforme a reportagem da Gazeta publicada na época, em um evento que marcou a comunidade católica da cidade na ocasião.

Bispo

Na página da Diocese, o Bispo D. Emidio Vilar publicou uma mensagem sobre o falecimento do padre: “O nosso querido Padre João Luiz Majarro faleceu hoje, 10 de agosto de 2020, dia de São Lourenço, mártir. No dia 24 de julho ele me ligou alegre para comunicar o diagnóstico da biopsia feita do tumor no cox: era benigna! Mas, no dia 26 de julho foi levado à UTI e entubado, com quadro grave de pneumonia e dificuldade respiratória. Daí não saiu mais. No dia 04 de agosto, dia do padre, tive a graça de visitá-lo no hospital, em companhia do representante dos padres da Diocese, Pe. José Ricardo Costa, e do Pe. Celso Abreu de Jesuz. A Diocese de São João da Boa Vista invoca o Deus da Vida pelo seu descanso eterno. Ao mesmo tempo, pede ao Senhor da Messe que envie operários para a sua Messe, para continuarem a missão que padre Majarro recebeu e pela qual deu a sua vida. Padre João Luiz é o primeiro sacerdote vargengrandense. Conta-se que ele representa a bênção que a cidade de Vargem Grande do Sul receberia, com a sua ordenação sacerdotal, segundo o que o Bem-aventurado Donizetti, ‘assim dispôs’ quando da sua transferência para Tambaú”.

O corpo do padre João Luiz Majarro foi velado na Paróquia de Santa Cruz, em Mococa, até a manhã da terça-feira, dia 11. Em seguida, seu corpo foi trazido para Vargem, onde foi velado na Igreja Matriz de Sant’Ana. Após celebração de uma missa, foi sepultado no Cemitério da Saudade.