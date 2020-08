Prazo para alistamento militar foi prorrogado para setembro

A Junta Militar de Vargem Grande do Sul comunicou que o prazo para o alistamento militar obrigatório foi prorrogado até o dia 30 de setembro. Segundo o informado, a prorrogação é uma das medidas tomadas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O alistamento é obrigatório para todos os brasileiros do sexo masculino, no ano que completam 18 anos de idade. Para efetuar o alistamento online, acesse o site www.alistamento.eb.mil.br , até o dia 30 de setembro.

Para mais informações, entre em contato na Junta Militar pelo telefone (19) 3641-9000.