Sicredi incentiva empreendedores locais em projeto

Estimulando o desenvolvimento econômico, por meio do apoio aos empreendedores locais e do engajamento das pessoas em prol da economia de sua região, o movimento “Eu Coopero com a Economia Local”, lançado em junho pelo Sicredi, tem avançado pelas cidades das regiões Centro e Centro Leste Paulista.

Integrado ao movimento, um hotsite lançado na segunda quinzena de julho tem servido de fonte de informações e ferramenta de apoio a empresários. A plataforma é um canal de conteúdo que apoia o empreendedor a impulsionar seus negócios com dicas, orientações e até ferramentas que o ajudam na divulgação de seus produtos e serviços no meio digital.

Em uma área específica para empreendedores que buscam desenvolver seus negócios, estão disponíveis vídeos gravados por colaboradores do Sicredi, que explicam o que são as redes sociais, como criar contas empresariais nessas mídias, dicas de conteúdo, micromarketing, atendimento, fluxo de caixa, negociação com fornecedores e oportunidades de inovação com meios de pagamento digitais.

Os visitantes do hotsite do movimento “Eu Coopero com a Economia Local” podem ter acesso a um gerador de anúncios digitais com o qual empresários podem criar, de maneira personalizada, cards para Facebook, folhetos e banners, entre outros itens de comunicação online que os ajudam a impulsionar os seus estabelecimentos. Essa ferramenta está disponível no site neste mês de agosto. Há também informações sobre o aplicativo Sicredi Conecta, marketplace com o qual associados do Sicredi podem realizar negócios entre si.

“Este hotsite é mais um ingrediente substancial que o Sicredi traz aos empreendedores e seus negócios locais. A ferramenta vem de encontro com os propósitos da instituição financeira cooperativa, entre elas, de transformação, engajamento e cooperação, para que os empreendedores possam, de maneira ágil e simples, fomentar seus produtos e serviços neste tempo de pandemia”, destacou Júlio César Alcântara, gerente de Desenvolvimento na região Centro Leste Paulista da Sicredi União PR/SP.