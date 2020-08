Adolescentes escondiam drogas em pilha de tijolos

A Polícia Militar de Vargem recebeu a informação de que suspeitos estariam realizando tráfico de drogas e escondendo entorpecentes em uma pilha de tijolos no Jardim Dolores, na quinta-feira, dia 13.

Após as informações, a equipe da PM formada pelos cabos Thomaz, Ricardo e Marcienta e pelo soldado Amauri foram ao local. Lá, eles viram dois indivíduos em atitude suspeita abaixados próximo à pilha de tijolos informada na denúncia.

Ao perceberem a presença policial, deixaram o local e foram abordados. Na busca pessoal, nada foi encontrado. No entanto, ao ser vistoriado o local onde estavam abaixados, foi localizado uma sacola plástica contendo em seu interior 10 eppendorfs (pinos) de cocaína, 15 pedras de crack e 21 porções de maconha, estando todas as drogas embaladas e prontas para venda.

Além disso, foi encontrado também 46 pinos vazios. Questionados, eles permaneceram em silêncio. Diante dos fatos, os dois receberam voz de apreensão por ato infracional de tráfico de drogas e foram apresentados no Plantão Policial, onde o delegado ratificou o ato infracional de tráfico de drogas, liberando ambos para seus responsáveis.