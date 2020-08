Divinolândia faz reunião para debater reabertura de academias

Assessoria de Imprensa

A Prefeitura Municipal de Divinolândia promoveu na tarde de segunda-feira, dia 10, reunião com representantes das academias, estúdios de pilates, crossfit, estúdios de ginástica funcional, escola de natação e centros de treinamento de futebol para apresentar os protocolos sanitários para reabertura, viabilizada após a atualização do Plano SP.

Com a 10ª atualização, Divinolândia e toda região, passou a fase amarela, onde é permitido uma maior flexibilização do comércio, com abertura de bares, lanchonetes, restaurantes, academias, salões de beleza e cabeleireiros. Estes setores também participarão de reunião para conhecerem o protocolo, divulgado pelo Governo do Estado de SP.

Deverão ser adotados protocolos como distanciamento entre aparelhos; no máximo 50% dos aparelhos de cardio e armários devem ser usados; todos devem usar máscaras em todas as atividades, salvo as aquáticas; higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois de cada cliente fazer uso; intensificar a rotina de limpeza; limite de 30% na capacidade do local, entre outras diretrizes.