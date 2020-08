Em Divinolândia, é feita a limpeza do Rio do Peixe

Assessoria de Imprensa

Foi dado início, pela prefeitura de Divinolândia, ao trabalho de limpeza e desassoreamento do Rio do Peixe. O serviço ocorre pelo quarto ano consecutivo, tendo como objetivo prevenir enchentes, aumentando a vazão e capacidade de águas pluviais.

“Este trabalho é uma importante medida preventiva que é feita de forma adequada, para assim evitar as enchentes, principalmente neste período de chuvas. Estamos pensando no bem-estar da população que mora próxima ao local e, que por diversas vezes, sofreu com as cheias do rio”, comentou o prefeito Dr. Naief Haddad Neto.