Gavi segue atendendo famílias

O Grupo de Apoio à Vida (Gavi) está há 24 anos realizando um trabalho muito importante junto às famílias e pacientes que lutam contra o câncer em Vargem Grande do Sul. Neste período de pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, a ação solidária não parou. No entanto, os tradicionais bazares de venda de roupas realizadas pelo grupo tiveram de ser suspensos, por conta das medidas de combate à pandemia.

O Gavi atende mais de 20 famílias, que precisam de alimentos, suplementos, leite, fraldas, entre outros. Para continuar levando palavras de conforto e também auxiliando essas famílias, todas as quartas-feiras, o Gavi precisa de doações.

Então, quem puder colaborar com o trabalho realizado pelo Gavi, doando algum item, pode entrar em contato com o grupo em sua página no Facebook, procurando por “Gavi – Grupo de Apoio a Vida” ou alguma das voluntárias.

O Gavi agradece a toda população pelas doações recebidas neste momento delicado e, informa que, em breve os bazares estarão de volta.