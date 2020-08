Grama faz tapa-buracos em diversas ruas da cidade

A prefeitura de São Sebastião da Grama segue com a operação tapa-buracos em diversos bairros, vias e logradouros da cidade.

Em agosto, a ação foi realizada na Avenida Goiás (Bairro São Judas) e no bairro São Domingos nas seguintes ruas: Rua Serafim Rojas Molina, Rua Pio Perico e Praça das Águas.

Já no Centro foram executadas as melhorias nas ruas Joaquim Barbosa, Antônio Francisco Junior, Rua José Cassiano de Mesquita, Rua João Ribeiro da Luz e ao lado da rodoviária antiga Praça São Sebastião.

A ação foi feita ainda na Vila Vigário, nas seguintes ruas: Alagoas, Rua Gabriel Ferreira de Andrade, Rua Padre Vitor Padula e Rua Rio de Janeiro.

Diversas ruas foram atendidas pela equipe

