Pai procurava filho, que estava vendendo drogas em Vargem

Com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, a equipe composta pelo Cb. Thomaz e Sd. Amauri realizava patrulhamento pelo Jardim Dolores, na terça-feira, dia 11, quando viu um indivíduo fazendo contato com outro rapaz. Ao perceberam a chegada dos PMs, a os dois saíram para rumos diferentes.

Os policiais abordaram um deles, um adolescente que tentou fugir, mas foi detido. Na busca pessoal, foi localizado na jaqueta da blusa seis porções de maconha em um “kit” e uma porção separada, todas prontas para venda, além de R$ 50,00.

Questionado a respeito da droga, informalmente disse ser sua para venda e que estava na cidade desde do dia 8. Ele foi levado ao Plantão de São João da Boa Vista, onde foi visto que possuía um boletim de ocorrência de desaparecimento lavrado na delegacia de Casa Branca na terça-feira, dia 11, feito por seu pai.

O delegado fez a ocorrência do adolescente por tráfico de drogas, que depois foi liberado a seu pai.