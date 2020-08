Vice

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) é pré-candidato à reeleição. A confirmação de seu nome ocorrerá em breve, com a realização das convenções dos partidos para oficializar as candidaturas. Enquanto isso, o nome para ser seu candidato a vice-prefeito é alvo da disputa de inúmeros postulantes. Para não perder tempo, Gláucio do Mototaxi (Democratas) já tem divulgado em seus perfis de redes sociais que quer ser vice de Amarildo. O vereador Guilherme Nicolau (MDB), para não ficar para trás, também publicou que colocou seu nome à disposição.

Tucanos

Dentro do PSDB, muitos não escondem a vontade de emplacar uma chapa “puro-sangue”. O vereador Serginho da Farmácia, que foi vice de Amarildo em sua primeira gestão, quer repetir a dobradinha – o que lhe foi negado nas últimas eleições, quando o prefeito escolheu compor com José Roberto Rotta (PPS). Outro vereador tucano que tem mostrado interesse na vice-prefeitura é Canarinho.

Celso Ribeiro

Apesar de não confirmar se irá disputar algum cargo nas eleições deste ano, o ex-prefeito Celso Ribeiro se filiou ao Podemos e aparece também como uma opção para sair com Amarildo.

Oposição

Enquanto isso, o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) também tem sondado nomes para ser seu vice-prefeito. Como Rossi permaneceu muito tempo longe da cidade e também das eleições, já que estava inelegível por decisão da Justiça até pouco tempo, uma alternativa seria procurar um nome conhecido e que traga credibilidade à sua chapa.

Site próprio

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul oferece desde julho um site próprio para que a população possa acessar as informações da autarquia. Na página do SAE na Internet, estão disponíveis informações como o portal da transparência, licitações, concursos públicos, comunicados, notícias, entre outras. A população ainda pode acessar a segunda via da conta de água, o “fale conosco”, acesso a ouvidoria e dicas importantes. O endereço é o sae.vgsul.sp.gov.br.

Pode melhorar

Navegando pelo site do SAE, a equipe da Gazeta de Vargem Grande notou alguns pontos que precisam ser melhorados, como a descrição do trabalho feito pela autarquia, que poderia ser mais didático e com imagens que poderiam ilustrar as ações realizadas, como por exemplo, o que é a captação da água, como é feito o tratamento, como a água chega nas casas dos vargengrandenses. Como o site é recente, a equipe da prefeitura pode estar trabalhando nisso e em breve disponibilizar ao público.

Dificuldades

No entanto, lançar o site sem ter os serviços ao consumidor funcionando, não ajuda muito. Na quarta-feira, dia 12, a Gazeta tentou acessar a parte de serviços, procurou onde gerar a segunda via da conta de água e nada foi localizado. Também estavam em branco áreas importantes, como a da análise da água e a de contas públicas.