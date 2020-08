PM pegou jovem traficando após denúncias

Após denúncias anônimas de que um rapaz estaria traficando drogas em sua residência, a equipe da Polícia Militar composta pelos soldados Silas e Salomão, recebeu no sábado, dia 8, a informação de que ele teria recebido grande quantidade de maconha, a qual seria dividida em porções e comercializada na casa.

Os PMs realizaram patrulhamento, onde visualizaram um adolescente fazendo contato com o suspeito. Ao aproximarem com a viatura, a dupla tentou entrar na casa, porém os dois foram parados e revistados.

Com apoio da equipe do comando força patrulha, composta pelo 1º tenente J. Santos e soldado Ricardo, localizaram com o rapaz R$ 55,00 em cédulas e um celular. Com o adolescente havia apenas um celular.

Perguntado sobre a existência de drogas, o suspeito confirmou e indicou o local onde estavam escondidas. Ele acompanhou as buscas e no local que ele indicou, em um cômodo aos fundos da residência, foram localizadas três porções grandes compactadas de maconha, uma balança digital, um rolo de fita crepe de cor branca parcialmente usada, duas tesouras com resquícios de maconha e embalagens plásticas transparente.

Ele disse ainda que na área externa, sobre uma tábua teria mais algumas porções de maconha, sendo estas localizadas dentro de um maço de cigarro, totalizando 12 porções.

Os policiais então perguntaram ao adolescente sobre a existência de drogas em sua casa. O garoto confessou que teria um cigarro de maconha parcialmente usado. Na residência do jovem, os PMs fizeram contato com sua mãe, que foi informada dos fatos, autorizou e acompanhou na localização do cigarro de maconha, que estava dentro de um cinzeiro no quarto dele.

Os dois foram levados ao Plantão da Polícia Civil. O delegado prendeu o suspeito em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça. Já o adolescente foi autuado por ato infracional de porte de drogas e foi liberado ao seu pai.