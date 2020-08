Polícia pega traficante na Vila Santana no dia 7

A Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo seria uma das pessoas que estaria comandando o tráfico de drogas no bairro Santana. Diante das informações, a equipe composta pelo cabo Leite e soldados Amauri e Prado realizou um monitoramento no local no dia 7.

Ao suspeitarem de que havia acabado de ocorrer uma venda de drogas, os policiais foram até o rapaz. Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou entrar em uma residência. Mas os policiais foram mais rápidos e ele foi parado antes de abrir o portão.

Ele foi revistado e nada de ilegal foi encontrado. O rapaz ainda negou que estivesse vendendo drogas. Os policiais questionaram se haveria entorpecentes dentro da casa. O suspeito respondeu que ali morava sua namorada e que havia uma porção de maconha para seu uso pessoal.

Ele acompanhou a equipe nas buscas e os policiais encontraram uma pedra de crack, que estava escondida na janela, uma porção de maconha na cômoda e um tijolo de maconha embaixo de um cobertor, foi localizado também R$ 50,00 e dois aparelhos celulares, que segundo ele, um lhe pertence e o outro é da namorada.

Disse ainda que os entorpecentes eram de sua propriedade, que sua namorada não teria nenhuma relação com o fato. Na Delegacia de Polícia Civil, o delegado, após tomar ciência dos fatos, determinou a prisão do rapaz.