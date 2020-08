Rotary Club de Divinolândia realiza reunião de posse

Texto: Felipe Lange

O Rotary Club de Divinolândia promoveu a reunião online de Transmissão de Posse do Presidente 2020/2021 Marcelo José Cabrera e seu Conselho Diretor.

Virtualmente, estiveram presentes a Governadora do Distrito 4590 Ansely Rosa Vicente Ginciane; o Coordenador Distrital e Governador 2013/2014 Marco Ginciene; o Governador Assistente Marco Antônio Gumieri Valério; a presidente do Rotary Club de São Sebastião da Grama (clube padrinho) Lúcia Helena Alves de Sá Rossi; o Prefeito de Divinolândia Dr. Naief Haddad Neto; e demais companheiros.

Empossado pelo past Presidente 2019/2020 Edilson de Sordi, o Presidente 2020/2021 Marcelo Cabrera apresentou o Conselho Diretor – vice presidente Viviane Quintana de Sordi; secretário Felipe Lange; tesoureiro Eduardo Paiva; protocolo Juliana de Marco. Ao final, também foram empossadas as Comissões Rotárias.