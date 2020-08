Polícia localiza parte de dinheiro roubado em loja no sábado

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar de Vargem Grande do Sul localizaram na terça-feira, dia 18, parte do dinheiro roubado de uma loja do Jardim São José, no último sábado, dia 15, além da motocicleta usada no crime. Algumas pessoas já foram ouvidas e as investigações prosseguem.

A Polícia Civil averigua a ação dos criminosos que se associaram para praticar o assalto. Conforme as imagens captadas pelo sistema de segurança da empresa, dois homens usando capacete chegam por volta das 7h do sábado na loja e mandam os trabalhadores deitarem no chão. Um deles ameaça os empregados com uma arma, que aparenta ser um revólver, enquanto um comparsa com uma mochila segue para os fundos da empresa, em direção ao caixa.

Em dado momento, chega um cliente e também é ameaçado e obrigado a se deitar. A ação dura pouco tempo e em menos de três minutos, a dupla foge da loja em uma motocicleta preta, sem ferir ninguém e levando dinheiro da empresa.

Averiguação

Na terça-feira, uma equipe da PM recebeu a informação de que uma mulher estaria guardando objetos relacionados neste crime. Os policiais militares entraram em contato com o setor de investigação da Polícia Civil, que confirmou as informações. Assim, foi realizada uma ação conjunta que localizou a mulher indicada e mais quatro suspeitos.



Todos os envolvidos foram ouvidos na Polícia Civil pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior. Assim, foram apreendidos o total de 4 celulares R$ 33.856,00 e a motocicleta Honda-CBX250 Twister preta.