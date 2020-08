Frente fria derruba a temperatura no final de semana

Finalmente, parece que o frio deu as caras neste inverno. Depois de muitos dias de sol forte e calor, uma frente fria chegou à região de Vargem Grande do Sul no final da quinta-feira e provocou a queda na temperatura na cidade.

De acordo com dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) a frente fria que avança pela Região Sul do Brasil desde a quarta-feira favorece acentuada queda das temperaturas e na região Sul, vários municípios terão temperaturas negativas. Além disso, permanecem as condições favoráveis para ocorrência de neve ou chuva congelada nas áreas em destaque no mapa.

Em Vargem, a previsão é de mínima de 7º C neste sábado e máxima de 17º C e há 5% de probabilidade de chuva. No domingo, a mínima fica em 11º C e a máxima em 20º C, com baixa possibilidade de chuva e na segunda feira, a temperatura ficará entre 9º C e 25º C. O frio permanece até a quinta-feira, quando a temperatura volta a subir, ficando em 14º C e a máxima em 27º, de acordo com o CPTEC.