Região de Vargem volta à fase laranja da reabertura da quarentena

O Governo de Estado divulgou no início da tarde desta sexta-feira, dia 21, a atualização do Plano São Paulo de retomada da economia e reabertura da quarentena imposta desde 22 de março. Pelo novo mapa, a área do Departamento Regional de Saúde 14 (DRS-14), da qual Vargem Grande do Sul faz parte, regrediu para a fase laranja.

Na fase laranja, clubes, academias e restaurantes, que tinham sido liberados para voltar a trabalhar com o público presencialmente, devem suspender a retomada.

A Gazeta entrou em contato com a prefeitura para saber como o município irá regulamentar este agravamento da reabertura e aguarda o posicionamento do Executivo.