Acesso à barragem será fechado aos domingos à tarde

Decreto assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, determina a interrupção do acesso e frequência de pessoas, de forma excepcional e temporária, nas áreas públicas de lazer compreendidas pela Barragem Eduíno Sbardellini, Bosque Municipal Nestor Bologna e entorno, aos domingos e feriados no horário de 12h às 18h, sendo permitido somente o trânsito dos moradores daquela localidade.

Um dos principais atrativos de lazer da população vargengrandense, a Barragem Eduíno Sbardellini atrai centenas de pessoas nos finais de tarde para fazer caminhadas no local, sendo que nos finais de semana o fluxo aumenta consideravelmente.

Com a declaração de situação de Emergência na Saúde Pública no município pelo coronavírus em 20 de março de 2020, várias atitudes foram tomadas, inclusive com relação à exigência do uso de máscara para quem frequenta a represa. Mas, mesmo com todas as medidas, ações e recomendações da prefeitura, segundo o decreto até o momento os casos só vem aumentando no município e se faz necessário maior rigor no tocante ao cumprimento das medidas de isolamento social por parte da população.

Amarildo disse ao jornal que foi necessário tomar esta decisão, já que mesmo com as orientações da Guarda Municipal, inclusive com a entrega de máscaras, um grupo de pessoas não estava colaborando com as medidas necessárias. No decreto o prefeito também afirma que a redução de aglomeração e o número de pessoas circulando caracteriza-se como a melhor e mais efetiva forma de conter a disseminação da Covid-19.

Pelo decreto, o descumprimento das determinações previstas sujeitarão o infrator à aplicação das sanções civis e administrativas além das previstas para os crimes elencados nos artigos 268 e 330 do Código Penal e na Lei Federal nº 6.437, que tratam sobre medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis.