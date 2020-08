Mais um óbito em decorrência da Covid-19 foi confirmado

Nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, foi confirmado a quarta morte de um vargengrandnese por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Se trata de um homem de 79 anos. No domingo, dia 23, foi registrado o terceiro óbito, um senhor de 94 anos.

De acordo com o Boletim Divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira, dia 24, Vargem Grande do Sul soma 266 casos já diagnosticados da doença desde o início da pandemia, sendo que 237 pessoas já estão curadas.

Outros 56 moradores aguardam resultado de exame e 108 estão sendo monitorados.

O Hospital de Caridade segue com oito pessoas com Covid-19 internadas e duas com suspeitas da doença também estão na unidade. Outros dois vargengrandenses seguem em Unidades de terapia Intensiva (UTI).