Supermercado Estrela já sorteou muitos prêmios

O Supermercado Estrela, fundada por Toninho e José Carlos Ferri, celebra seu aniversário no mês de agosto e todos os anos, uma verdadeira festa é feita com os clientes.

Neste ano, o Supermercado Estrela, a campanha de aniversário terá não apenas o aguardado sorteio, mas também distribuição de brindes, super promoções e a chance de ganhar descontos nas compras.

Durante todo mês, nas compras acima de R$ 80,00, o cliente recebe o cupom para participar dos sorteios. Serão sorteados vales-compras, TV de 50 polegadas 4k, notebook, fogão, geladeira, máquina de lavar, e muito mais.

Com o objetivo de garantir a segurança de todos, os sorteios são realizados todas as semanas, para evitar aglomeração de pessoas. Os prêmios serão entregues na casa dos contemplados em até 30 dias.

Ainda nas compras acima de R$ 80,00, o consumidor ganhará uma raspadinha e caso esteja premiada, o cliente ganha brindes do supermercado. São milhares de raspadinhas premiadas e muitas chances de ganhar.

Ganhadores

Nos dois primeiros sorteios, os ganhadores foram Antônio Natal Pivan, Isamara Meneses, Roselaine Marceliano e Giulia Ferreira, que levaram um vale compras no valor de R$ 300,00 cada um, Larissa Sabiá que ganhou uma Cafeteira Lov, André Lopes, ganhador de um Forno Elétrico Philco, Milton Rodrigues, que foi sorteado com um Microondas Philco, João Batista Bento, que ganhou um kit de eletrodomésticos, Gabriel Palmieri Filho que levou uma cafeteira, Patrícia Aparecida Sanches Ruiz ganhadora de um Grill Cadence e Luís Antônio Moreira do Nascimento, premiado com uma Air Fryer.