Como o mercado publicitário se reinventou durante a pandemia

Assim como outros setores da sociedade, o mundo da publicidade também precisou se adaptar à nova realidade que a pandemia do coronavírus impôs. Kelly Cristine Ribeiro, publicitária e docente do Senac São João da Boa Vista, conta que se de um lado as grandes empresas líderes de mercado precisaram readequar, cancelar ou adiar algumas campanhas, os comércios locais precisaram, muitos deles pela primeira vez, pensar em estratégias de vendas on-line.

Segundo pesquisa, 70% dos negócios conseguiram adaptar parte ou todas as ofertas de negócios de forma que pudessem ser entregues virtualmente. “A crise também trouxe novas oportunidades para os publicitários. Percebi que a demanda por um profissional qualificado em São João cresceu, seja por parte do proprietário do negócio que quer se qualificar ou pela necessidade de contratação desse profissional. A pandemia fez com que os empresários dessem ainda mais importância para esse segmento nas empresas”, explica Kelly.

Com o objetivo de atender a demanda e de capacitar profissionais para atuar nesse segmento, o Senac oferece pela primeira vez o Técnico em Publicidade em São João da Boa Vista. “O curso propõe experiências conectadas à realidade do mercado e desenvolve competências que permitem ao estudante atuar de forma autônoma, em agências e empresas dentro do setor de marketing”, pondera a docente.

Alessandro Alves da Silva, 32 anos, fez o curso Assistente de Criação Publicitária e pretende dar continuidade nos estudos com o técnico. “Fiz graduação em publicidade em Brasília, porém fiquei muito tempo sem atuar no mercado. Quando cheguei em São João, há três anos, vi a necessidade de relembrar alguns conceitos. Me formei em 2010 e de lá para cá muita coisa mudou, principalmente em relação ao marketing digital”, comenta. Com o conhecimento adquirido no curso que fez, Alessandro presta consultoria na área e também atua em uma gráfica rápida, desenvolvendo criação de cartões de visita, folders e flyers.

Para inscrições e mais informações sobre o Técnico em Publicidade, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista. As aulas terão início em 8 de setembro remotamente e com previsão de retorno presencial em outubro, seguindo as diretrizes do Governo do Estado.

Serviço

Senac São João da Boa Vista

Endereço: Rua São João, 204 – Centro, São João da Boa Vista/SP

Informações: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista