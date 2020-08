Informe Publicitário: Aprender inglês é fácil e descomplicado na JET

A JET tem como principal diferencial sua forma de ensinar o idioma de forma prática e com ênfase na comunicação oral. O aluno Jet é estimulado a se comunicar com naturalidade sem as travas que muitas vezes o aluno de inglês brasileiro desenvolve quando inicia o estudo da língua estrangeira.

O conceito JET nasceu depois que seu criador Rodrigo de Freitas voltou de sua experiência nos EUA como aluno. Rodrigo percebeu que era necessário criar uma forma de ensino do idioma que funcionasse para o falante de português. A Jet se desenvolveu e se tornou um projeto bem-sucedido e o grupo cresceu e se desenvolveu.

Na JET, o aluno se comunica desde a primeira aula. O ambiente propício para o aprendizado transfere o aluno para o mundo do novo idioma e o faz desenvolver suas habilidades de forma rápida e agradável.

Assim, a rede JET chegou em Vargem Grande do Sul em 2019, enxergando o grande potencial da cidade que desponta como uma grande promessa para o futuro.

















Equipe JET Vargem Grande do Sul

Para que este projeto de comunicação e aprendizado seja um sucesso, é preciso uma equipe de ponta. E é exatamente o que a JET desenvolve em Vargem Grande do Sul.

À frente do projeto JET de Vargem, está Henrique Ventura, formado em Teologia pela Universidade de Chester na Inglaterra. Henrique é também diretor de expansão da rede Jet e possui vasta experiência no ensino da língua inglesa, inclusive na própria Inglaterra.

A equipe conta ainda com Thais Ventura, que é professora certificada pelo ESOL na Inglaterra. É também formada em administração e tem vasta experiência de vida fora do Brasil.

Walmir Carneiro, outro membro do time, tem formação em negócios nos EUA, onde morou e trabalhou durante 16 anos. Coordenando a secretaria, está Virgínia Martins, formada em administração de empresas.









Ações na quarentena

Nesse momento de pandemia de Covid-19, e a quarentena determinada como medida de contenção à doença, a JET continuou com suas aulas no sistema online.

Na verdade, a JET foi a franquia de idiomas que mais rapidamente reagiu ao problema da Covid-19 no Brasil. Na semana seguinte ao fechamento imposto pelas medidas de isolamento social, a JET já estava iniciando suas aulas online.

Mundo online

A JET enxergou na pandemia uma forma de desenvolver um projeto que funcione tanto no presencial, quanto no online criando também um sistema que pode ser feito de forma híbrida.

Desta maneira, a JET teve acesso a uma nova realidade do inglês online. Hoje temos pessoas de diversas partes do mundo estudando conosco. Inclusive personalidades importantes como o ex-jogador de futebol e apresentador de TV, Neto.

Futuro

O aprendizado do inglês é fundamental não apenas para quem planeja uma vida de sucesso nos negócios. O estudante que pretende investir na carreira acadêmica, o jovem que sonha em fazer intercâmbio, gente que sonha em viajar pelo mundo. A língua inglesa abre portas, facilita a comunicação, expande horizontes.

“O futuro passa pela língua inglesa. É impossível se pensar em negócios, trabalho e viagens sem que o inglês não esteja à frente de tudo”, lembrou Henrique Ventura.

Quer conhecer o conceito JET?

