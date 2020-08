Projeto cria Dia do Voluntário no calendário municipal

Foi aprovada a inclusão do Dia do Voluntariado no calendário cultural de Vargem Grande do Sul, pela Câmara Municipal. O projeto de lei nº 82/2020 foi uma iniciativa do vereador Laércio Inácio Anacleto (PPS) e foi aprovado na sessão de segunda-feira, dia 17.

O Dia Nacional do Voluntário é celebrado, anualmente, no dia 28 de agosto. Na justificativa, o vereador Laércio pontuou que essa data é muito importante, porque homenageia aqueles que, movidos pela vontade própria, doam parte de seu tempo e de seu trabalho em prol do bem estar social do próximo.

Ele expôs que, segundo a definição da Organização das Nações Unidas (ONU), o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos.

“Em síntese, não é somente quem exerce atividade especializada que pode ser voluntário; qualquer pessoa pode contribuir com suas habilidades e capacidades para ajudar os outros. O voluntário doa seu trabalho, mas recebe em troca contato humano, convivência com outras pessoas e a satisfação inigualável de sentir-se útil”, disse.

Laércio comentou que, no Brasil, existe a Lei nº 9.608/98, que dispõe sobre o serviço voluntário e que considera a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivo cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

“Em razão disso tudo, seria fator de enorme merecimento, a inclusão no calendário cultural de nosso município, do dia do voluntariado a comemorar-se no dia 28 de agosto, como merecida homenagem àqueles que doam parte de suas vidas a fazer o bem ao próximo, sem nada cobrar em troca”, completou.