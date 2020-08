Ação Social entregou alimentos a entidades

A Ação Social da prefeitura de Vargem entregou na semana passada às entidades assistenciais do município um kit de hortifruti contendo porções de banana, maçã, tomate, batata e mandioquinha. As instituições receberam ainda carne, produtos de higiene e limpeza, alimentação básica e ainda alguns tipos de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) para seus profissionais.

As entidades atendidas foram a Sociedade Humanitária, Apae, Grupo Mão Amiga e Casa Dom Bosco.

As famílias cadastradas que fazem parte de programas sociais e que já recebem cestas básicas, também receberão o complemento dos hortifruti, além de leite e ovos. De acordo com o informado pela prefeitura, o recurso faz parte do Plano de Combate à Covid-19, visando a segurança alimentar no enfrentamento da doença. O Plano foi aprovado pelo Conselho de Assistência e o recurso proveniente do Governo Federal.

Entidades receberam as entregas no dia 12 de agosto. Fotos: Prefeitura