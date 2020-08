Executivo quer maior controle em acesso a estabelecimentos

Outra medida tomada através de decreto pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) nesta sexta-feira, dia 21, de prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus, obriga aos supermercados, bancos e casas lotéricas, para que permaneçam abertos, disponibilizar na entrada do estabelecimento, uma pessoa devidamente identificada que ficará responsável pelo controle do fluxo de acesso e verificação do cumprimento das medidas preventivas e restritivas como o uso de máscara, distanciamento mínimo de 2,00 metros entre as pessoas que estão na fila a fim de evitar aglomeração tanto na parte externa como interna.

Explicou o prefeito que a maior parte destes estabelecimentos já está adotando estas medidas a pedido da prefeitura há algum tempo, mas existem um ou outro que não estão seguindo com rigor as determinações, daí a necessidade do decreto.