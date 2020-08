Falecimentos

Faleceu Alayde Galhardo Mapelli, aos 69 anos de idade, no dia 15 de agosto. Era viúva de Leonídio Mapelli, deixa a filha Elaine; o genro Luciano e os netos João Luciano e Laura. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Cleusa Rodrigues Barbosa, aos 59 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixa os filhos Jorge Luís, Janaína e Aline; os genros Maurílio e Fábio; a nora Patrícia; e os netos Ana Julia, Felipe, Maria Clara, João Pedro, Bryan, Gustavo, João Pedro e Artur. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria das Graças Machado Pereira, aos 77 anos de idade, no dia 19 de agosto. Viúva de Geraldo José Pereira, deixou as filhas Regina, Regiane e Ângela, o genro Hélio. Deixou ainda os netos Ticiane, Poliana, Pâmela, Juliana e Júlio César, Tiago, Letícia e Guilherme; e os bisnetos Leonardo, Pedro, Júlia, Herick, Maria Eduarda, Ana Júlia, João Pedro, João Vítor, Pietro e Martins. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Carlos Quirino, aos 49 anos de idade, no dia 16 de agosto. Solteiro, deixou a mãe Maria Zilda Ferraz; a filha Brenda; os irmãos Valdir, Valdeir, Valdinei, Paulo Sérgio, Ivanilda, Aparecido e Ivone; as cunhadas Patrícia, Michele, Vanessa, Paula e Andréa e os cunhados Agnaldo e Alencar. Deixou ainda os sobrinhos Weldel, Welinton, Everton, Camila, Micaela, André, Aline, Roger, Anderson, Carol, Gabriela, Gabriel, Juliana, Maria Emanuelle, Lívia, Rian e Yuri. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Dias, aos 60 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixa o marido Carlos Eduardo da Silva – o conhecido Bigorna, e os filhos Ezequiel, Carlos Eduardo, Michele e Viviane, as noras Tamires e Juliana e os genros Alessandro e Maycon; os netos Tainá, Kauan, Kaíque, Gabriele, Leonardo, Juan, Yasmin, Paola, Ronald, Luiz Miguel, Heloisa, Sophia, Maysa e Maiara. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria José Batista Emídio, aos 97 anos de idade, no dia 20 de agosto. Viúva de Geraldo Benedito Emídio; deixou os filhos Elena, Lurdes, João e Benedito; as noras Vera e Sônia; os netos Maria Inês, Vanderlei, Luís Carlos, Ivanete, Aparecida, Ana Maria, Izidoro e Benedito; deixou ainda os bisnetos Josiane, José Geraldo, José Henrique, Maria Vitória, Isadora, Glaubert e Alex e os tataranetos Alana, Luís Henrique e Lucca. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Michel Jeferson Ribeiro, aos 31 anos de idade, no dia 20 de agosto. Solteiro, deixou os pais Aparecida e Samuel Ribeiro; as irmãs Sandra e Bruna; o cunhado Armando e as sobrinhas Franciele e Lívia. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Constantino Berton, aos 91 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixa a esposa Lurdes Maria da Silva, e filhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal