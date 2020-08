Furtou carro em São João e foi apreendido pela PM em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul recebeu a informação do Guarda Civil Municipal (GCM) Charles que havia um veículo do modelo Parati, da cor cinza, em atitude suspeita, próximo à GCM, na quinta-feira, dia 19.

Os PMs cabo Thomaz e soldado Amauri realizaram patrulhamento e localizaram o veículo estacionado no local. Do lado do motorista desceu um rapaz, que foi identificado. A equipe se aproximou e viu que do lado do passageiro havia uma mulher, que demorou para obedecer a ordem legal de descer do veículo.

De acordo com o informado, ainda sentada, ela estava com as mãos abaixo da linha do joelho, dando a impressão de estar mexendo em algo sob o banco. Depois ela desceu do veículo, não sendo possível realizar a busca pessoal, devido ela ser do sexo feminino.

O rapaz foi submetido a busca pessoal, sendo localizado em seu bolso R$ 37,00. A placa do veículo foi consultada via Copom, onde foi constatado queixa de furto na mesma data em São João da Boa Vista, conforme o boletim de ocorrência.

Foi realizado a busca veicular, onde os PMs localizaram, no banco do passageiro, dez pedras de crack embaladas e uma pedra maior sem estar embalada. Ambos os qualificados eram de São João.

Na entrevista policial, separada do rapaz, a mulher informou que estava no município vizinho, quando ele a convidou para fazer programa e fumar umas pedras de crack. Já ele informou várias versões contraditórias, dizendo primeiramente que o carro era seu e que ele era mecânico e que ele estava ali com sua ajudante para visitar um cliente.

Depois de algumas contradições, ele disse que pegou o carro para arrumar e que estava procurando peças e, por último, disse que estava com a garota para fazer programa e usar pedras, e que o veículo era emprestado. Foi feito contato com a vítima, que reconheceu o rapaz como o indivíduo que furtou o veículo.

Os dois foram conduzidos ao Plantão da Delegacia de Polícia Civil de São João, onde, após tomar ciência dos fatos, o delegado elaborou o boletim de ocorrência de apreensão de objetos, apreendendo a droga e o dinheiro para averiguar o tráfico por inquérito.

Foi confeccionado, também, outro boletim de ocorrência de localização, apreensão e entrega de veículo, sendo o automóvel liberado para a vítima presente no plantão policial.

Boletim de ocorrência de furto do carro havia sido feito na mesma data