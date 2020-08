Gripário atende pacientes

Desde a quinta, dia 20, as pessoas que estiverem com sintomas de gripe serão atendidas exclusivamente no gripário aberto pelo Departamento de Saúde, na lateral PPA. O atendimento será das 7h às 21h.

Com o inverno, clima seco, baixa umidade e queimadas o número de pessoas com sintomas de gripe aumentam, desta forma o atendimento no gripário evita o contato dessas pessoas com as demais que procuram as Unidades de Saúde. A prefeitura ressaltou que a medida também é de prevenção a Covid-19, evitando o contágio e disseminação da doença.

O local foi preparado para receber a população seguindo todos os protocolos de Saúde. Das 21h às 7h, os pacientes que precisarem de atendimento independente dos sintomas devem procurar o PPA, que está funcionando no Centro de Saúde.