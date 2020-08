Mulher foi esfaqueada pelo companheiro em Vargem

Uma mulher foi esfaqueada em um bairro rural de Vargem Grande do Sul, na noite do sábado, dia 15. A Polícia Militar foi solicitada pelo Centro de Operações para atender a ocorrência.

A equipe composta pelos cabos Carlos Estevam Consolim e Renato Aparecido Ribeiro foram ao local dos fatos, onde segundo informações, o indivíduo teria esfaqueado a mulher e deixado o local.

Os policiais viram que a vítima apresentava um ferimento nas costas, provocado pela faca que estava no chão próximo do local e que o autor seria seu companheiro, que não foi localizado.

Diante dos fatos, o resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e providenciou o socorro da vítima até o hospital. A mulher passou por cuidados médicos e foi liberada.

Foi realizado contato com o Plantão Policial em São João da Boa Vista, onde o delegado informou que o boletim de ocorrência deveria ser elaborado, tomando ciência dos fatos o Comando de Força Patrulha.

Na ocasião, foi elaborado o termo de pedido de concessão de medida protetiva de urgência em favor da vítima.