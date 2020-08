PM aprendeu celular que havia sido furtado

Os policiais militares cabo Thomaz e soldado Amauri encontraram celular fruto de roubo com rapaz, na segunda-feira, dia 17, no Jardim Fortaleza. A queixa da subtração do celular da marca Motorola aconteceu no dia 7.

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe viu um veículo do modelo Gol, onde um dos ocupantes demonstrou nervosismo ao ver os policiais, o que motivou a abordagem.

Com o condutor do veículo, nada foi encontrado, porém com o passageiro, a equipe encontrou um celular que após checarem, verificaram ser tratar de aparelho com queixa de roubo no dia 7, conforme boletim de ocorrência.

Como o motorista não era habilitado, foram tomadas as providências administrativas.

O rapaz disse que havia comprado o celular de um indivíduo que ele identificou como sendo um homem conhecido por “Oré” e que pagou R$ 300,00 por ele.

O rapaz foi levado até o Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou Termo Circunstanciado de Ocorrência de receptação, o liberando em seguida.