Vargem segue em plena safra e preço da saca da batata melhora

A maior colheita de batata de inverno do Brasil acontece na região de Vargem Grande do Sul e os municípios vizinhos. Esta área corresponde por cerca de 60% da colheita. A safra de 2020 teve início em julho e segue até outubro, criando centenas de empregos e movimentando uma cadeia produtiva que também gera recursos financeiros para a cidade.

Segundo cotação divulgada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), campus da Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba, preço em que a Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem (Cooperbatata) também se baseia, a saca de 50 kg da batata asterix especial no atacado estava por cerca de R$ 81,00 e a da batata padrão ágata especial por aproximadamente R$ 85,00, na quinta-feira, dia 20.

De acordo com o Cepea, a intensificação da safra de inverno pressionou as cotações, desvalorizando o preço do produto em julho. O aumento da oferta nacional, aliado à demanda reduzida pela quarentena, foram os fatores responsáveis pelas desvalorizações, segundo o balanço. No entanto, o cenário já era previsto por agentes do setor.

O estudo mostrou que no mês, o preço da batata beneficiada, analisado pela classificação, recuou 45% em relação a junho, considerando-se a média em todo o território nacional, sendo negociada a R$ 61,52 a saca de 50 kg. No período, Vargem, Cerrado Mineiro (MG), Sudoeste Paulista (SP) e Sul de Minas (MG) eram as principais regiões ofertantes. Porém, para a maioria dos bataticultores que colheu em julho, a rentabilidade ainda foi positiva, mesmo com a desvalorização, conforme informou o levantamento.

O balanço ainda mostrou que no início de agosto o preço continuou sendo desvalorizado por causa da intensificação da colheita da safra de inverno. Conforme o explicado, o início de mês, geralmente mais aquecido de vendas, possivelmente impediu que os preços caíssem mais. Para os próximos dias, a expectativa é de que o volume continue aumentando, principalmente em Vargem, dado o período de plena safra.

No entanto, segundo o Cepea, após quatro semanas em queda, o preço da batata subiu. O estudo mostrou que os preços ficaram mais elevados no dia 10, porque houve menos colheita no final de semana. Ao longo dos dias, os valores foram caindo, recuperando parcialmente novamente no dia 14, pois a demanda foi um pouco melhor.

O Cepea explicou que a alta é atribuída a um intervalo de colheita da safra de inverno por parte dos produtores no Sudoeste Paulista e algumas outras regiões. Na ocasião, até em Vargem havia alguns parados, que deveriam retomar novamente a colheita nos próximos dias.