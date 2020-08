Gazeta doou edições à biblioteca municipal

Nesta semana, o diretor da Gazeta de Vargem Grande, Tadeu Fernando Ligabue, doou à Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, as encadernações das edições da Gazeta dos anos de 2014 a 2019.

Assim, a biblioteca pode oferecer ao público, tão logo o acesso presencial dos moradores seja retomado, todas as edições da Gazeta de Vargem Grande desde 1981 para pesquisa. O material também compõe um acervo histórico da cidade, uma vez que dezenas de reportagens especiais publicadas pelo jornal ao longo dessas quase quatro décadas abordaram inúmeros temas do passado e dos acontecimentos da história recente de Vargem Grande do Sul.

A biblioteca faz parte do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, dirigido por Márcia Iared. Desde o início da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a biblioteca tem adaptado seu funcionamento e recentemente passou a fazer o empréstimo de livros pelo sistema de drivetrhu. O leitor se dirige à porta da biblioteca, solicita o livro e os servidores entregam a obra pedida. Assim, a pessoa não entra no local, uma medida de prevenção à aglomerações.

O leitor pode solicitar ainda as obras que deseja ler por telefone. Os livros são separados e o morador pode buscar as obras na biblioteca das 9h às 17h. Para retirar os livros é preciso apresentar a carteira da biblioteca. Quem não tiver, pode fazer na hora, apresentando o RG e um comprovante de residência. Quem tiver menos de 18 anos, deve se apresentar com um responsável.

Ainda não há data prevista para a reabertura da biblioteca ao público

Desde julho do ano passado, quando a bibliotecária Elizabeth Gabricho, que durante anos se dedicou aos trabalhos no local, se aposentou, a Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto está sem um profissional desta área.

A Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto fica à Rua Batista Figueiredo, 235, Centro. O telefone é o (19) 3641-7614.