Motosserras sem licença foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental

A equipe da Polícia Militar composta pelo 1º sargento Melizi e cabo Elias, se deslocou ao Jardim Morumbi, em Vargem Grande do Sul, no dia 14.

Os PMs constataram o corte de dois exemplares arbóreos exóticos da espécie Jambolão no interior de um lote urbano inserido fora de Área de Preservação Permanente.

Embora o corte de vegetação exótica em área comum não necessite de autorização, o proprietário do terreno apresentou uma autorização emitida pelo órgão ambiental municipal referente ao corte de oito árvores.

Prosseguindo em fiscalização, constatou-se que as motosserras utilizadas não possuíam a licença de porte e uso, registro obrigatório para esse tipo de equipamento.

Sendo assim, foi elaborado o auto de infração ambiental no valor de R$ 2 mil, sem prejuízo da responsabilidade penal nos termos da lei de crimes ambientais.

As duas motosserras foram apreendidas e depositadas na sede do 2º pelotão até deliberação do atendimento ambiental.





Corte de árvores chamou atenção da PMAmb. Foto: Policia Militar Ambiental