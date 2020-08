Pré-candidatos

Nesta semana, as redes sociais e grupos de discussão no Facebook sobre Vargem Grande do Sul receberam muitas postagens com moradores anunciando suas pré-candidaturas à Câmara Municipal. A disputa não será fácil, uma vez que a maioria dos 13 vereadores atuais deve buscar a reeleição e muitos possuem grandes chances de permanecerem no Legislativo. A briga deve se concentrar entre três ou quatro cadeiras.

Congresso em Foco

A deputada federal Luiza Erundina (Psol) recebeu duas premiações na noite de quinta-feira, durante o Prêmio Congresso em Foco. Ela foi eleita pelos jornalistas que cobrem o Congresso, uma das cinco melhores parlamentares de 2020, e acumulou ainda o prêmio de melhor deputada pelo voto popular, ficando em 4° lugar, entre os 10 melhores de 2020. Luiza Erundina, que recebeu o Título de Cidadã Vargengrandense e é autora da maior emenda parlamentar da história de Vargem, de R$ 1,3 milhão, é uma das recordistas do Prêmio Congresso em Foco, que conta com votação popular, júri de especialistas e de jornalistas. Os resultados, auditados pela Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF).

Senado

Pelo Senado, Major Olímpio (PSL) foi o representante do Estado de São Paulo com melhor colocação, ficando em 6º lugar, atrás dos petistas Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Jaques Wagner, da Bahia, além de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Álvaro Dias (Podemos-PR) e Cid Gomes (PDT-CE).

Mococa e cloroquina

A prefeitura de Mococa anunciou no início de agosto a disponibilização de um kit com cloroquina e azitromicina, para o combate da Covid-19. O morador precisa apresentar a receita médica para retirar gratuitamente os medicamentos. A ação é feita mesmo contrariando as recomendações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia que não indicam estes medicamentos. Já a Associação Médica Brasileira defende que a decisão de receitar esses remédios é do médico, mesmo sem evidências científicas de sua eficácia. Até a quinta-feira, dia 20, Mococa registrava 453 casos diagnosticados de Covid-19 e 12 óbitos.