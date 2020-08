Polícia Militar Ambiental flagrou uso ilegal de fogo

A Polícia Militar Ambiental realizou policiamento preventivo pela área rural de Vargem Grande do Sul, na terça-feira, dia 18. A equipe composta pelos cabos Ribeiro e Leme estava atendendo foco de queimada e viu local com uso de fogo controlado em cultivo de cana de açúcar.

Na ocasião, os policiais se depararam com uma área comum, correspondente a 13,20 hectares, destinada ao cultivo de cana-de-açúcar submetida ao uso de fogo controlado para despalha, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Concluindo-se que foi cometida irregularidade ambiental, foi lavrada o Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 13,2 mil ao responsável.

Área não tinha autorização do órgão ambiental competente