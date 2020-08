Rapaz entregava drogas usando motocicleta e foi pego pela PM

Em patrulhamento na segunda-feira, dia 17, a equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri visualizou uma motocicleta em alta velocidade e pesquisou o emplacamento do veículo em movimento pelo sistema Prodesp, onde constou uma motocicleta marca Suzuki, diferente da visualizada, que era uma Honda/CG.

Os PMs deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos ligados. Mas o motociclista não atendeu e iniciou fuga por diversas ruas da cidade. Felizmente, ele não conseguiu escapar.

Ele foi abordado e com ele foram encontradas quatro porções de crack prontas para venda e R$ 92,00. Indagado, ele disse que a droga comprou para sua amásia, que estava de passageira da motocicleta, porém ela negou.

O rapaz foi questionado sobre o local onde residia, e respondeu que era na Santa Terezinha, em um ponto que a equipe já possuía denúncias anônimas sobre tráfico de drogas.

A PM foi até o local e, com a autorização do rapaz, foi realizada buscas no imóvel, sendo localizadas escondidas na janela de um dos quartos mais quatro porções de crack e uma de maconha.

Foi encontrado também um aparelho celular de seu uso pessoal e várias sacolas idênticas as que os entorpecentes estavam embalados. Ele disse que a droga havia comprado para sua esposa usar, porém ela negou novamente ser usuária de drogas.

Ele foi levado ao Plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão lavrando boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso à disposição da justiça.