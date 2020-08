Carro na contramão causa acidente e mata vargengrandense em Mogi Mirim

O conhecido vargengrandense Fábio Luis Chiachiri de Mello, de 37 anos, profissional de ciências da computação e um dos fundadores do portal Vargem Baladas, que durante anos cobriu eventos na cidade e região, morreu na madrugada de domingo, dia 30, em Mogi Mirim, cidade em que residia. Ele estava na rodovia SP-340, sentido Campinas, quando seu veículo foi atingido por um outro carro que seguia na contramão da pista. Fábio e o condutor do outro veículo não resistiram ao acidente.

Conforme as informações do Portal da Cidade, de Mogi Mirim, Fabio conduzia uma HRV, que seguia no sentido Campinas, quando seu veículo foi atingido por um Ford Ka que vinha na contramão e era conduzido por Aparecido Donizete Leite, de 59 anos, morador de Arthur Nogueira.

Segundo o portal, Leite não possuía habilitação e morreu na hora. De acordo com a informação apurada no local, ele e acessou o trevo da SP-340 na contramão e teria percorrido aproximadamente um quilômetro na contramão até atingir frontalmente o carro de Fábio. O vargengrandense chegou a ser socorrido até a Santa Casa com diversos traumas, mas não resistiu e faleceu.

A ocorrência foi atendida por Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Resgate da Renovias. A Polícia Científica esteve no local.

Fábio deixa a esposa e um filho, além de familiares e muitos amigos que lamentaram a sua morte ocorrida de maneira tão trágica.

Fábio tinha 37 anos. Foto: Reprodução Facebook