Celso Ribeiro é pré-candidato a prefeito

Filiado ao Podemos, ex-prefeito manifestou seu interesse em retornar ao Executivo

O ex-prefeito Celso Ribeiro, 61 anos, filiado ao partido Podemos, em entrevista exclusiva ao jornal Gazeta de Vargem Grande, anunciou na quinta-feira, que é candidato a prefeito de Vargem Grande do Sul nas eleições municipais que acontecerão no domingo do dia 15 de novembro.

A candidatura de Celso Ribeiro mexe no xadrez da política local, uma vez que até então, apenas o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) tinham se manifestado que iriam disputar o pleito. Com a entrada de Celso Ribeiro na disputa, a zona de conforto que até então parecia envolver a candidatura de Amarildo, que tem a máquina administrativa na mão e uma boa aprovação de seu governo, pode ter de rever algumas estratégias.

Já a candidatura de Rossi, que tem um forte apelo popular, mas padecia de quadros e com um passado complicado na política de Vargem, passa a sonhar com a possibilidade da divisão de votos entre Amarildo e Celso Ribeiro, propiciar-lhe a tão sonhada volta ao poder.

Um dos prefeitos mais dinâmicos dos últimos tempos que a cidade produziu, Celso governou Vargem Grande do Sul por duas ocasiões, sendo eleito a primeira vez pelo PSBD em 2000, com 8.372 votos, 45,62%, ao derrotar o então candidato Luís Antônio Ribeiro, o Totonho e depois reeleito em 2004, com 14.577 votos, 72,83%, com uma grande vantagem de votos sobre o segundo mais votado, José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon. Suas duas gestões foram um divisor na política da cidade no tocante à seriedade na administração e o número de obras que realizou.

Ao deixar a prefeitura em 2008, apoiou a candidatura de Amarildo Duzi Moraes pelo PSDB, que era seu diretor financeiro, que se elegeu prefeito derrotando o segundo colocado, Celso Itaroti do PTB. Numa aposta arriscada, em 2012 volta a se candidatar novamente a prefeito, tirando a chance de Amarildo se candidatar à reeleição, pois tinha o domínio do diretório municipal do PSDB, que lhe garantiu a vaga contra a vontade de Amarildo, que também disputou a indicação do partido e perdeu.

Celso Ribeiro se lança então candidato pelo PSDB, tendo como adversário Celso Itaroti pelo PTB. Apesar de todo o passado político que carregava, a divisão com Amarildo lhe custou caro e ele perdeu a eleição para Itaroti, que foi eleito com 11.921 votos contra 10.541 votos dados a Celso Ribeiro. Na última eleição municipal, Amarildo voltou novamente a disputar o pleito pelo PSDB e infringiu uma grande derrota a Celso Itaroti.

Na entrevista que concedeu ao jornal, Celso Ribeiro que é presidente do Podemos, afirmou que a orientação do partido é que sejam lançados candidato a prefeito na maioria dos municípios brasileiros. Disse que o principal motivo da sua candidatura é o incentivo que tem recebido por toda a cidade. “Chega uma hora que fica difícil não atender a todos estes apelos. Sempre joguei muito limpo na política e acho que todos tem o direito de se candidatar, afinal, vivemos numa democracia”, afirmou.

Disse acreditar que sua candidatura vai enriquecer o processo eleitoral da cidade, dando mais opções de escolha aos eleitores. “Fui prefeito duas vezes, acredito que minha gestão foi um marco na história de Vargem Grande do Sul pelas obras que realizamos e quando saímos, deixamos a prefeitura numa situação econômica financeira privilegiada, com muitos recursos no caixa para nosso sucessor”, disse Celso.

Indagado como se sentia ao anunciar sua candidatura a prefeito, afirmou que estava tranquilo, pois gosta demais da administração pública e aprendeu muito nestes anos todos. “Acho que a política é uma arte que se bem usada, transforma a cidade e a vida das pessoas. Já provamos isso no passado. Uma grande marca de nossa administração foi a criatividade. Sempre encontramos soluções para os mais difíceis problemas que a cidade apresentava. Ainda falta muitas coisas a serem feitas no nosso município e é por isso que coloco mais uma vez meu nome à disposição dos eleitores vargengrandenses”, afirmou.