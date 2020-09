Público acompanhou live da Casa Dom Bosco

A Casa Dom Bosco realizou mais uma live para arrecadar fundos para a entidade, no sábado, dia 22. Na transmissão, a entidade vendeu cupons da Campanha União Solidária, realizada anualmente pelo Sicredi, na qual um carro e três motos serão sorteados no final do ano. A live contou com show da dupla Carlos e Maicon e foi apresentada pelo locutor Biscoito, sendo transmitida pelas redes sociais. A presidente da Casa, Fernanda Nogues, comentou que a transmissão atingiu todos os objetivos e que a entidade conseguiu arrecadação prévia com colaboradores e parceiros, que também ajudaram a conseguir um grande número de arrecadações.

“A live foi ótima e dessa vez não tivemos nenhum problema com internet, então foi um ótimo público, tendo alcançado os objetivos. Houve bastante acesso, sempre com mais de 100 pessoas, 150 pessoas online simultaneamente. Foi uma live bem bacana, mais sertaneja, com música mais raiz. Foi muito legal e bem bacana para a gente”, disse.

Segundo ela, a venda de cupons da campanha do Sicredi rendeu bons resultados. “A cada R$ 10,00 doados, a pessoa ganhava um cupom para concorrer no final do ano, com toda a Sicredi, um carro e três motos, e quem doasse acima de R$ 10,00 ganhava, também, uma foto no Estúdio Visualize, que foram parceiros nessa iniciativa. Foi muito legal, o público abraçou bem a causa”, contou.

Os interessados ainda podem continuar ajudando a Casa Dom Bosco, comprando o cupom da Campanha, pelo telefone (19) 3641-1713 ou entrando em contato pela página da Casa na rede social Facebook, ou pelo (19) 98245-0131.