Sorriso Mágico completa 8 anos de humanização nos hospitais e dá exemplo de como é ser voluntário de um projeto social

Por conta da pandemia causada pelo COVID-19, as visitas aos hospitais foram suspensas por tempo indeterminado, mesmo assim, o grupo de voluntários continuou suas atividades, só que dessa vez foram além do hospital e compartilharam suas experiências através de vídeos

Criado por Lucian Lopes em 2012 dentro do ônibus da faculdade, o projeto ganhou um nome e um “jeito de ser” idealizados por um amigo do fundador, Rovilson Antônio da Silva Júnior, também conhecido por Juninho Pipers.

Hoje, o Sorriso Mágico é formado por um grupo independente de voluntários e já realizou mais de 300 visitas em hospitais e comunidades carentes de Vargem Grande do Sul e região. Além das visitas, o grupo já organizou outros eventos importantes, como o Natal Mágico no Cristo Redentor e diversas campanhas de doação de sangue.

A política de grupo é bem definida e estabelece de forma clara que o projeto não visa qualquer tipo de lucro financeiro e nenhum dos integrantes pode receber qualquer tipo de doação em dinheiro. O grupo prefere que as doações sejam encaminhadas diretamente às pessoas que necessitam. Também há a preocupação em não haver ligação com nenhum partido político ou com alguém que possa querer utilizar o projeto para conquistar algo de viés pessoal.

Recentemente, os participantes gravaram vídeos contando suas experiências e também mostraram a importância dos projetos sociais para a nossa cidade. Os vídeos foram compartilhados com alunos da rede pública de ensino.

“Agradeço pelas mensagens passadas nos vídeos que enviaram e principalmente, agradeço por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Apenas pessoas muito especiais mesmo para doar o que temos de mais precioso para alguém, nosso tempo não é mesmo? O tempo que vocês doam através da atenção, do carinho, do cuidado, das brincadeiras, de músicas, enfim, de todo esse trabalho fantástico que é desenvolvido e que com certeza faz muita diferença para alguém que está em um momento delicado da vida. Faço questão de citar o trabalho de vocês em minhas aulas, onde temos como intuito estimular a compaixão, a solidariedade e o amor ao próximo. E sempre que possível também faço questão de tê-los em nosso meio para poderem passar um pouquinho dessa sabedoria para os adolescentes que precisam muito de “espelhos” em sua caminhada. Parabéns por mais um ano levando alegria para quem precisa! Que esse projeto aconteça por muitos e muitos anos e que essa luz que vocês transmitem durante esse trabalho nunca se apague.” Comentou a professora Débora Cunha Nones da Etec de Vargem Grande do Sul.

Apoio

Os alunos da Etec também manifestaram seu carinho: “Pessoal, quero parabenizar vocês pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo, acho que assim vocês dão forças para essas pessoas continuarem nesse momento tão difícil. Amei os vídeos que vocês mandaram contando as histórias.”

“Oi pessoal do sorriso mágico! Estou passando para agradecer pela oportunidade que nos deram para conhecer o trabalho de vocês e aprender com tantas experiências lindas! Vocês conseguiram passar muito amor e carinho mesmo estando distantes, me ensinaram muito sobre a importância de levar alegria para alguém! Espero e desejo que continuem iluminando a vida de tantas pessoas. Parabéns pelo trabalho lindo. Sintam-se abraçados com muito carinho. Um grande beijo”.

Atualmente o grupo é formado pelos seguintes voluntários: Aline Morgado, Angelino Júnior, Caroline Luzetti, Cláudio Procópio do Nascimento, Jéssica Danieli, Jéssica Passoni, Leandro Palaoro, Luciana Oliveira, Marise Ribeiro, Marcos Vinicius, Maicon Alcântara, Rovilson A. da Silva Junior, Samantha Todero do Nascimento e Welinton Bruno de Toledo.